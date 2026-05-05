Pasa página con esta ruta de libros LGBTQ+ por Florida que puedes hacer tú mismo

¿Listos para un viaje por carretera? ¿Una aventura de un día entero o un acto de resistencia y resiliencia? ¿Un recordatorio inspirador del rico y vibrante pasado literario queer?

O tal vez busquen una profunda sensación de orgullo, una que se puede encontrar al saber que el centro de Florida y la bahía de Tampa están repletos de librerías para la comunidad LGBTQ+.

Ya sea para celebrar el Día de las Librerías Independientes de este mes o para desconectar de las noticias más difíciles, podrían disfrutar de una ruta literaria LGBTQ+ por el centro de Florida y la bahía de Tampa. Hemos recopilado una lista de algunos lugares que pueden visitar en estas páginas, comenzando en Cocoa Beach.

Visiten Hello Again Books en el corazón de Cocoa Village, tal vez después del amanecer. Cuando la pareja formada por MerryBeth Burgess y Amy Elkavitch se mudó de Atlanta a la costa este de Florida, buscaban un espacio seguro. Lo crearon en 2020.

Hello Again es una pequeña librería independiente, feminista y propiedad de una mujer LGBTQ+, que ofrece libros nuevos y usados. Está ubicada cerca del desembarque de los pasajeros de cruceros procedentes de otros lugares. Burgess comenta que los visitantes se alegran de encontrar esta librería en Florida, con su empoderamiento femenino y su temática LGBTQ+. Con orgullo, Burgess afirma: «Tenemos muchos clientes y amigos trans fieles».

Para lectores adultos, Burgess recomienda «Los siete maridos de Evelyn Hugo» de Taylor Jenkins Reid y «Rojo, blanco y azul rey» de Casey McQusiton.

«También organizamos eventos sobre libros prohibidos y tenemos una sección dedicada a ellos», añade. «Tenemos muchísimos libros para jóvenes adultos que recomendamos a nuestros clientes».

Apunta en tu calendario los próximos eventos, como «Sé el arcoíris» el 13 de junio de 9:30 a 14:00. Hello Again Books se encuentra en 411 Brevard Ave., en Cocoa Village. Obtén más información en HelloAgainBooks.com.

Al llegar al centro del estado, prepárate para una serie de paradas maravillosas, comenzando con BookBurn Cafe and Social, que busca crear “un santuario en el corazón de Orlando: una cafetería, librería y bar/lounge donde se veneran los libros prohibidos, los artistas marginados llenan las paredes y las personas trans y no binarias, junto con sus aliados, lideran con fuerza y ​​amor”.

Si tienes la oportunidad de hablar con el fundador, Jonny Cruz, prepárate para sentir su pasión, emoción, dedicación y gratitud. “Tengo un equipo increíble; no creo que nadie pudiera hacer esto solo”, añade.

Cuando se le pide una recomendación de libros LGBTQ+, Cruz menciona el audiolibro de “I’ll Give You the Sun” de Jandy Nelson. También habla con naturalidad sobre su preferencia por leer escuchando en lugar de leer en papel debido a su TDAH, recordándonos que leer con los oídos es tan válido como leer con los ojos.

La misión de BookBurn incluye desterrar el estigma y dar voz a las personas marginadas, especialmente a las de las comunidades negras, latinas, LGBTQ+ y neurodivergentes, a las personas con discapacidad intelectual y a las mujeres artistas.

La sección de libros prohibidos de la librería está pensada para leerse allí mismo. Marca las páginas, dice Cruz. Dobla las esquinas. Ten en cuenta que muchas otras personas también han leído estos mismos libros en este espacio y que tú también puedes leerlos aquí, aunque no puedas en la biblioteca de tu escuela.

Mientras estés en BookBurn, pide algo en la cafetería, donde los sabores del espresso provienen de Filipinas y de la infancia de Cruz. También puedes pedir cerveza y vino o comprar en la licorería.

«Todo en BookBurn refleja quién soy como hombre gay, de origen filipino, que ve el mundo con la mirada puesta en la unión de todos», señala Cruz.

Apunta en tu calendario el Bingo Drag de Libros Prohibidos el 8 de mayo a las 18:30. BookBurn Café and Social se encuentra en 2425 E. South Street en Orlando. Para más información, visita BookBurnOfficial.com.

Antes de continuar nuestro viaje, hagamos un recorrido por el pasado.

Durante décadas, las personas LGBTQ+ y sus aliados han creado espacios seguros entre los libros en Florida Central y la Bahía de Tampa, un recordatorio importante en tiempos de creciente censura de libros. Tomes and Treasures abrió sus puertas en la trastienda de un restaurante LGBTQ+ en Tampa en 1987, y Out and About Books abrió en Orlando en 1992.

En colaboración con estudiantes de Rollins College en Winter Park, David Matteson, Ph.D., y expresidente del Museo de Historia LGBTQ+ de Florida Central, trabajaron para preservar la historia de este último.

“La historia nos muestra claramente cómo las personas recurren a modos alternativos de comunicación durante las crisis de visibilidad. En los años 80 y 90, cuando el gobierno se negaba a reconocer la crisis del SIDA, el material impreso se convirtió en un espacio donde la gente podía informarse y conectar”, afirma Matteson. Los espacios alternativos eran necesarios para la supervivencia, explica, y ayudaban a las personas a recordar que no estaban solas en sus luchas.

Según el historiador de Tampa Bay, David K. Johnson, Tomes and Treasures, que Bill Kanouff adquirió en 1992, fue la sede de la primera oficina de Equality Florida. Esta organización es ahora la mayor organización LGBTQ+ del estado y reconoció a Kanouff con un premio a la trayectoria el año pasado.

“Nunca he hecho nada por premios ni reconocimientos”, declaró en aquel entonces. “Siempre he hecho lo que creía correcto para nuestra comunidad”.

Kanouff amplió la tienda convirtiéndola en un espacio comunitario con cafetería, lecturas y más. De igual manera, Out and About Books era mucho más que una librería. Cuando se mudó a Mills, sus defensores afirman que dio origen al distrito seguro LGBTQ+ y se convirtió en un verdadero espacio de encuentro comunitario.

Matteson reconoce que podemos comprar libros en línea, pero destaca que estos espacios tienen algo especial que atrae a los miembros de la comunidad. La gente se siente segura al entrar en una librería LGBTQ+.

El Museo LGBTQ+ del Centro de Florida ha digitalizado gran parte de la colección de la librería de Orlando, preservando así el legado de Ground, así como los boletines informativos de Loving Committed Network, LCN Express, un boletín lésbico de Orlando sobre el cuidado durante la crisis del SIDA.

Estos materiales están disponibles en el sitio web del museo y los impresos se pueden encontrar en las colecciones especiales de la UCF. “Tomes and Treasures” y otros proyectos se documentan como parte del Proyecto de Historia LGBT de Tampa Bay de Johnson. Para obtener más información, visite FloridaLGBTQMuseum.org y TampaBayLGBTHistory.org.

Ahora que su corazón se ha expandido, visite The New Romantics en Orlando. La tienda es predominantemente rosa, con un sofá de terciopelo bajo un letrero de neón para tus fotos con poses perfectas y hashtags. Aunque el espacio no es muy amplio, encontrarás dos vitrinas enteras dedicadas a libros LGBTQ+.

La fundadora, Jane Rodriguez, considera que ser una librería especializada en romance es algo muy especial. Afirma que el género, y su subgénero LGBTQ+, suele pasar desapercibido, pero es una parte importantísima de la industria editorial. Le encanta que los clientes sean tan específicos con los libros que buscan.

«Sinceramente, cada interacción positiva me llena de esperanza», explica. «Hemos tenido parejas que se han comprometido en la tienda, e incluso una que se ha casado. ¡Ser parte de las historias de amor de otras personas es precioso!».

Todo el equipo de New Romantics está obsesionado con «Kiss Me Maybe» de Gabriella Gamez, así que lo eligieron para su caja de libros de mayo de 2026. Anota en tu calendario: Club de Lectura Queer, 27 de abril a las 19:00.

La librería The New Romantics se encuentra en 3018 Corrine Dr., Orlando. Para más información, visite TheNewRomanticsBooks.com.

La última parada de este viaje en Orlando es la librería Spiral Circle, ubicada en el mismo distrito Mills 50 donde comenzó Out and About. Su propietaria, Julie Wilder, destaca que la vibrante presencia de la librería se beneficia de una larga trayectoria en la comunidad. Spiral Circle fue fundada en 1975 por Beverly Ford y fue uno de los primeros lugares donde las personas LGBTQ+ se sintieron bienvenidas, especialmente durante la crisis del SIDA.

«Nuestro público objetivo son personas que viven sus vidas con valentía», afirma Wilder. «Vienen personas de todos los ámbitos de la vida, sin importar su identidad de género u orientación sexual. Simplemente, gente increíble que hace cosas increíbles. Muchos terminan impartiendo clases».

Para los padres que descubren que su hijo es gay y desean apoyarlo, Wilder suele recomendar «This Is a Book for Parents of Gay Kids: A Question & Answer Guide to Everyday Life» de Danielle Owens-Reid y Kristin Russo.

Aunque Spiral Circle comenzó como una librería de la Nueva Era, su fundador, Ford, escuchó a los clientes y diversificó la selección de libros.

Por ejemplo, la sala de Tradiciones de Sabiduría está organizada según la región de origen. La cultura interna de la tienda es motivo de orgullo e incluye a un Director de Cultura Consciente en su plantilla. Los empleados saludan a las personas sin prejuicios de género, pueden hablar de temas complejos y buscan interactuar con respeto.

Spiral Circle Books se encuentra en 750 N. Thornton Ave., Orlando. Para más información, visite SpiralCircle.com.

Anteriormente ubicada en Kissimmee, White Rose Books & More se ha transformado en una librería exclusivamente en línea y temporal, manteniendo su misión de resistir la prohibición de libros. Su nombre se inspiró en un símbolo de resistencia de la Segunda Guerra Mundial.

La copropietaria, Erin Decker, afirma: «Cada vez que alguien nos dice que se siente seguro con nosotros, eso es lo que nos impulsa día a día».

Recomienda “Cómo el Coco se convirtió en poeta” del Dr. Tony Keith Jr., una historia de maduración contada en verso sobre ser negro y queer.

Las exbibliotecarias escolares Decker y su socia Tania Galinanes buscaron crear un espacio seguro en nuestra comunidad. Su transición a una nueva forma de operar incluye la apertura este año de una rama sin fines de lucro para comprar directamente libros prohibidos y distribuirlos en comunidades del centro de Florida.

Para obtener más información sobre White Rose Books & More, visite WhiteRoseBooksAndMore.com.

De vuelta en su auto, diríjase a la costa oeste de Florida para la última etapa del viaje y tal vez disfrute de una puesta de sol espectacular. Comience en la emblemática librería Tombolo Books de San Petersburgo, que destaca por su fachada colorida y su ambiente divertido.

Alsace Walentine, fundadora y gerente general, cuenta la historia de una clienta entusiasmada. «¡Me alegra mucho que esta librería esté aquí! Me da esperanza para la humanidad», compartió la clienta al ver el expositor de libros «¡HIELO FUERA DE LA BAHÍA DE TAMPA!».

«Juan de Juan», de Douglas Stuart, es la lectura que Walentine está leyendo actualmente. «Tiene un aire a “Brokeback Mountain”, ¡pero ambientada en Escocia!”», comenta. «Si alguien busca un libro queer ambientado en Florida, mi recomendación principal es cualquier obra de Kristen Arnett o Tyler Gillespie».

Candice Anderson, copropietaria y contable de Tombolo, recuerda haber escuchado a dos niños hojeando libros en la sección infantil, hablando de los que les gustaban y recomendándoselos mutuamente. Esto la llenó de esperanza al comprobar que las historias y el tiempo sin conexión a internet siguen siendo importantes para los jóvenes.

Para adultos, recomienda «Stag Dance» de Torrey Peters y «The Dream of A Common Language: Poems 1974-1977» de Adrienne Rich.

Amanda Hurley, jefa de ventas y compradora de libros infantiles, recomienda la serie juvenil «Sir Callie» de Esme Symes-Smith, que narra las aventuras de un heroico caballero no binario, y «The Pirate Moms» de Jodie Lancet-Grant para los más pequeños.

Hurley dice: «Me encanta nuestra librería porque es un espacio inclusivo y seguro para personas de todas las edades y procedencias, desde bebés en la hora del cuento hasta adultos y perros».

Kelsey Jagneaux, gerente de eventos y marketing, admira todo lo de Julia Armfield, en especial «Our Wives Under the Sea». Comenta: «Es una obra de ficción magnífica que explora el duelo, el amor y la naturaleza, con un toque de fantasía, ¡así que creo que atrae a muchísimos lectores! La autora local de literatura juvenil, Maria Ingrande Mora, escribe preciosas novelas queer; ¡hay muchísimas!».

Tombolo Books se encuentra en 21523 1st Ave. S., en San Petersburgo. Para más información, visite TomboloBooks.com.

Otra librera de San Petersburgo, Tiffany Razzano, también trabaja para servir a la comunidad de la que forma parte. Razzano explica que en la década de 1940, Woody Guthrie escribió “This Machine Kills Fascists” con sus guitarras; su librería efímera se llama “This Bookstore Kills Fascists” en homenaje a esta filosofía que prioriza el arte sobre el autoritarismo.

Los eventos se publican en línea y la tienda móvil vende una cuidada selección de libros queer, feministas, antirracistas y prohibidos, con especial atención a los libros de cartón y los libros ilustrados. “Recibimos muchos saludos efusivos”, dice Razzano. “Casi todo el mundo nos apoya”.

La librería efímera suele ir acompañada de un ciclo de eventos. Razzano adora San Petersburgo y lleva creando eventos literarios desde 2011. Lo que empezó como un ciclo de micrófono abierto solo para prosa se ha expandido a espectáculos de burlesque drag con temática literaria y eventos de misterio y asesinato.

“Me gusta organizar cosas y hacer que sucedan, y necesitaba aprender a hablar en público”, dice. A Razzano le gusta “animar a la gente a apoyar a los escritores locales, a quienes quizás no asisten a un evento tradicional en una librería”.

Entre los libros más populares en las librerías pop-up de Razzano se encuentran “Big Wig” de Jonathan Hillman, sobre un chico que quiere ser drag, y “The Hips on the Drag Queen go Swish, Swish, Swish” de Lil Miss Hot Mess.

Razzano también recomienda con entusiasmo los libros del autor Rob Sanders, residente de Tampa Bay, especialmente “Pride: The Story of Harvey Milk and the Rainbow Flag” y “Stonewall: A Building. An Uprising. A Revolution”.

Para saber más, síguelos en @ThisBookstoreKillsFascists en Meta.

A estas alturas, ya has recorrido todo el estado, tienes una bolsa llena de libros, has tenido conversaciones maravillosas con personas queer y sus aliados, y seguramente te sientes reconfortado por los espacios seguros que existen en Florida.

Disfruta de la puesta de sol en la costa oeste y recuerda: puedes repetir este día tantas veces como quieras, incluso añadiendo otros lugares interesantes en Florida Central, la bahía de Tampa y más allá.

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