El Southern Poverty Law Center dice que su programa de informantes no fue secreto para la policía

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WASHINGTON (AP) | El Southern Poverty Law Center informó a un tribunal federal que las agencias del orden público han sabido desde hace tiempo que la organización sin fines de lucro pagaba a informantes para que reportaran sobre los movimientos de grupos de odio, y rechazó el martes las afirmaciones del gobierno de Trump de que la entidad canalizó dinero al Ku Klux Klan y a otros grupos extremistas sin que las autoridades lo supieran.

La organización sin fines de lucro, con sede en Alabama, fue acusada la semana pasada de fraude y lavado de dinero. Los fiscales sostuvieron que el grupo engañó a los donantes al usar su dinero para pagar a informantes que actuaban como líderes en los mismos grupos de odio contra los que la organización fue fundada para luchar.

En su primera defensa legal frente a los cargos, el grupo presentó mociones ante un tribunal federal en Alabama para pedir que el secretario de Justicia interino Todd Blanche se retracte de declaraciones en las que afirmó que el gobierno no tenía “ninguna información” sobre el programa de informantes, y para impedirle hacer más declaraciones similares. Blanche hizo el comentario en una conferencia de prensa la semana pasada y más tarde en Fox News al anunciar los cargos contra la organización.

Los escritos detallan tres casos en los que, según el SPLC, compartió con las fuerzas del orden información de su programa de informantes para ayudar a frenar las actividades de grupos racistas. Abogados del SPLC presentaron información de al menos uno de esos casos durante una reunión de abril con los fiscales, indicaron los abogados. El grupo pidió a Blanche una retractación después de que afirmara que el gobierno no sabía nada, pero el gobierno se negó, según la organización.

“El Departamento de Justicia sabe perfectamente que el SPLC proporcionó información útil, mediante el uso de sus informantes confidenciales, a las fuerzas del orden”, señaló el grupo en su presentación. “El Departamento de Justicia también sabe que estos informantes confidenciales ayudaron a las fuerzas del orden a encarcelar a extremistas violentos”.

Los abogados del grupo afirmaron que los comentarios de Blanche podrían contaminar el grupo de posibles jurados y comprometer el derecho de la organización a un juicio justo.

El presidente Donald Trump ha mencionado repetidamente el caso, al calificar al SPLC como una de las “mayores estafas políticas en la historia estadounidense” y vincularlo con sus falsas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020. Los críticos lo han calificado como un intento del gobierno de politizar al Departamento de Justicia para castigar a opositores.

El SPLC expone ejemplos de cómo compartió información de informantes

La acusación sostiene que el grupo promovía en secreto a grupos racistas mientras públicamente decía que los combatía. Por ejemplo, los fiscales afirmaron que un informante pagado por el SPLC ayudó a planificar la manifestación nacionalista blanca “Unite the Right” de 2017 en Charlottesville, Virginia, y asistió a la concentración por instrucción del SPLC.

Sin embargo, el SPLC en sus escritos señala que envió con antelación al FBI una alerta de 45 páginas antes de la manifestación, con información recopilada del programa de informantes, incluida información sobre las armas de algunos asistentes.

En un caso de 2019, el SPLC dijo que un aviso de su programa de informantes ayudó a frustrar un ataque planeado en Las Vegas. El grupo afirmó que compartió información con las fuerzas del orden que llevó al arresto por parte del FBI de un hombre asociado con Atomwaffen Division, un grupo supremacista blanco. Un comunicado del Departamento de Justicia de 2020 indicó que el hombre habló de atacar una sinagoga y un bar orientado a clientes LGBTQ. Fue condenado a dos años de prisión.

En otro caso, el SPLC señaló que su información condujo a la condena de un hombre que mintió sobre sus vínculos con un grupo supremacista blanco al solicitar una autorización de seguridad nacional. El hombre, que no fue identificado en documentos judiciales, había estado trabajando en los puertos navales de Filadelfia en 2018 y fue declarado culpable y sentenciado a prisión tras el aviso, indicó el grupo.

Abogados del SPLC dijeron que presentaron pruebas a los fiscales en una reunión del 6 de abril que mostraban cómo, en ese caso, se compartió con las fuerzas del orden información del programa de informantes.

Junto con su solicitud de retractación, el SPLC presentó una moción para pedir las transcripciones del jurado preliminar a fin de asegurarse de que no se usaron declaraciones falsas para obtener la acusación. Afirmó que las tergiversaciones del Departamento de Justicia “sugieren que el jurado preliminar no solo fue inducido a error por la presentación del gobierno sino que probablemente fue activamente manipulado para facilitar tales cargos”.

El gobierno dice que el grupo estaba “fabricando” extremismo

Los fiscales sostienen que el SPLC canalizó más de 3 millones de dólares de dinero donado hacia informantes que eran líderes en el KKK, el grupo neonazi National Alliance y otros grupos de odio. El centro está acusado de defraudar a los donantes y de hacer declaraciones falsas para crear cuentas bancarias que se usaron para transferir dinero a informantes.

Blanche afirmó en una conferencia de prensa que el grupo estaba “fabricando el extremismo que dice oponerse al pagar a fuentes para avivar el odio racial”. Funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que estos son los primeros cargos en una investigación en curso.

El centro quedó bajo escrutinio tras el asesinato el año pasado del activista de derechas Charlie Kirk, quien fundó y dirigió Turning Point USA. El SPLC había caracterizado al grupo de Kirk como “Un estudio de caso de la derecha dura en 2024” en un informe titulado “El año en odio y extremismo 2024”.

En un comunicado el martes, Bryan Fair, presidente interino y director ejecutivo del SPLC, afirmó que la información compartida con el FBI ha salvado vidas.

“Cuando se revelaron amenazas y otras actividades ilegales, el SPLC transmitió de inmediato esa información a funcionarios de las fuerzas del orden —locales, estatales y federales— y ayudó en los esfuerzos para prevenir la violencia y detener la actividad delictiva”, declaró Fair.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.