Corte Suprema falla contra prohibición de Colorado sobre “terapia de conversión”

SCOTUS. (Crédito de la foto: Fred Schilling, La Corte Suprema de los EE. UU.)

WASHINGTON (AP) | La Corte Suprema falló el martes en contra de una ley que prohíbe la “terapia de conversión” para menores LGBTQ+ en Colorado, uno de cerca de dos docenas de estados que vetan esa práctica desacreditada.

Una mayoría de 8-1 del máximo tribunal se puso del lado de una consejera cristiana que sostiene que la ley que prohíbe la terapia conversacional viola la Primera Enmienda. Los magistrados coincidieron en que la norma plantea preocupaciones sobre la libertad de expresión y la devolvieron a un tribunal inferior para que determine si cumple un estándar legal que pocas leyes superan.

El juez Neil Gorsuch, al escribir para el tribunal, afirmó que la ley “censura el discurso en función del punto de vista”. La Primera Enmienda, escribió, “sirve como un escudo contra cualquier intento de imponer una ortodoxia en el pensamiento o el discurso en este país”.

La opinión de Gorsuch recibió el respaldo de las juezas liberales Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

Un estado tampoco podría prohibir de manera similar la terapia conversacional diseñada para afirmar la orientación sexual o la identidad de género de un menor, escribió Kagan. “Una vez más, debido a que el Estado ha suprimido un lado de un debate, mientras ayuda al otro, la cuestión constitucional es directa”, escribió.

En el único voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson escribió que los estados deberían ser libres de regular la atención médica, incluso si eso implica ocasionales restricciones a la libertad de expresión. La decisión, escribió Jackson, “abre una peligrosa caja de Pandora” que “amenaza con menoscabar la capacidad de los estados para regular la prestación de atención médica en cualquier aspecto”.

La decisión es la más reciente en una serie de casos recientes en los que los magistrados han respaldado alegatos de discriminación religiosa mientras adoptan una postura escéptica respecto de los derechos LGBTQ+.

La consejera Kaley Chiles, con el apoyo de la administración republicana del presidente Donald Trump, sostuvo que la ley le impide injustamente ofrecer a menores terapia voluntaria basada en la fe.

Chiles afirma que su enfoque es distinto de las prácticas de “terapia de conversión” de décadas atrás, como la terapia de choque. Sus abogados argumentaron que la prohibición le dificulta a los padres encontrar a terapeutas que estén dispuestos a hablar sobre identidad de género con menores, a menos que el asesoramiento afirme la transición.

“Espero poder ayudarlos cuando se propongan sentirse cómodos con sus cuerpos”, declaró Chiles en un comunicado. “Los consejeros que acompañan a estos jóvenes no deberían estar limitados a promover objetivos aprobados por el Estado, como la transición de género, que a menudo conduce a medicamentos y cirugías perjudiciales”.

Colorado discrepó, al señalar que su ley sí permite conversaciones amplias sobre identidad de género y orientación sexual y exime a los ministerios religiosos. El estado sostiene que la medida simplemente prohíbe usar la terapia para intentar “convertir” a personas LGBTQ+ a la heterosexualidad o a expectativas tradicionales de género, una práctica que ha sido desacreditada científicamente y vinculada a daños graves.

La ley no viola la Primera Enmienda, argumentó Colorado, porque la terapia es distinta de otros tipos de discurso, ya que es una forma de atención médica que el estado tiene la responsabilidad de regular.

Defensores de las personas LGBTQ+ condenaron el fallo, así como la “terapia de conversión”.

“Esta es una práctica peligrosa que ha sido condenada por todas las principales asociaciones médicas del país. La decisión de hoy no cambia la ciencia, y no cambia el hecho de que los terapeutas de conversión que dañen a los pacientes seguirán enfrentando consecuencias legales”, indicó Polly Crozier, directora de política familiar en GLAD Law, en un comunicado.

La ley de 2019 contempla la posibilidad de multas y suspensión de licencias, pero nadie ha sido sancionado en virtud de ella. Se espera que el fallo, con el tiempo, vuelva inaplicables leyes similares en otros estados.

Chiles estuvo representada por Alliance Defending Freedom, una organización jurídica conservadora que ha comparecido con frecuencia ante el tribunal en los últimos años. El grupo también representó a una diseñadora cristiana de sitios web que impugnó con éxito la ley antidiscriminación de Colorado porque no quería trabajar con parejas del mismo sexo.

Veintitrés estados tienen leyes que prohíben que los proveedores de atención médica ofrezcan “terapia de conversión” a menores, y otros cuatro tienen algunas restricciones, según el Movement Advancement Project, un grupo de defensa que monitorea políticas que afectan a las personas LGBTQ+.

El máximo tribunal aceptó conocer el caso después de que el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito, con sede en Denver, ratificara la ley. Otro tribunal de apelaciones con sede en Atlanta, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, había anulado prohibiciones similares en Florida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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