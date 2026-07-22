Se está produciendo una crisis de derechos humanos de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico

(Foto del Washington Blade, por Michael K. Lavers)

Un activista de Puerto Rico que intervino la semana pasada en una sesión informativa del Caucus Hispano del Congreso, celebrada en Washington D. C., afirmó que las leyes y políticas contra el colectivo LGBTQ han dejado a la comunidad LGBTQ del Estado Libre Asociado de EE. UU. aún más vulnerable.

«En Puerto Rico se está produciendo una crisis de derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a las personas LGBT+, en particular a los puertorriqueños transgénero y no binarios», declaró Miguel Vázquez-Rivera, director ejecutivo de la Fundación True Self.

La Fundación True Self y LatinoJustice PRLDEF participaron en la sesión informativa que tuvo lugar el 15 de julio.

Durante la sesión, Vázquez-Rivera destacó varias leyes y políticas contra el colectivo LGBTQ que se han aplicado desde que la gobernadora Jenniffer González asumió el cargo en enero de 2025. Entre ellas se incluyen la Ley 63-2025, que prohíbe la atención sanitaria de reafirmación de género para menores de 21 años, y la Ley 26-2026, que prohíbe a la Universidad de Puerto Rico y a otras «instalaciones gubernamentales» instalar «baños mixtos o de uso múltiple de género neutro».

«La legislación tiene por objeto reforzar las normas de seguridad pública, al tiempo que garantiza que ninguna persona sea objeto de discriminación ilegal», señaló la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico el 25 de febrero en un comunicado de prensa tras la firma de la ley por parte de González.

González, republicana y miembro del Partido Nuevo Progresista, partidario de la estadidad, fue comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE. UU. antes de convertirse en gobernadora. González apoya al presidente Donald Trump.

Durante la rueda de prensa, Vázquez-Rivera destacó las medidas contra la comunidad LGBTQ que se han presentado en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Entre ellas se encuentran el proyecto de ley 164 de la Cámara de Representantes, que prohibiría a los deportistas transgénero formar parte de equipos deportivos escolares que se correspondan con su identidad de género, y el proyecto de ley 131 de la Cámara de Representantes, que permitiría a las agencias de adopción de carácter religioso denegar sus servicios a las parejas del mismo sexo.

«La abrumadora evidencia científica es clara: a los niños criados por padres del mismo sexo les va tan bien como a los criados por padres de distinto sexo», afirmó Vázquez-Rivera. «Lo que importa no es el género ni la orientación sexual de los padres, sino la presencia de amor, estabilidad y apoyo».

Al tomar posesión de su cargo por segunda vez el 20 de enero de 2025, Trump firmó su decreto ejecutivo titulado «Defensa de las mujeres frente al extremismo de identidad de género y restablecimiento de la verdad biológica en el Gobierno federal». Entre sus disposiciones se encuentra el reconocimiento por parte del Gobierno federal de dos géneros: masculino y femenino.

Vázquez-Rivera señaló que «otras propuestas» en Puerto Rico «reconocerían únicamente el “sexo biológico” en los documentos oficiales, prohibirían el lenguaje inclusivo en todas las instituciones públicas, seguirían cuestionando el reconocimiento de las identidades no binarias y revocarían las medidas de protección para los estudiantes LGBT+ adoptadas anteriormente por la Universidad de Puerto Rico.

Los retos a los que se enfrentan los puertorriqueños LGBT+ no pueden considerarse debates aislados sobre la asistencia sanitaria, el deporte, los aseos o el lenguaje», afirmó Vázquez-Rivera. «Forman parte de un panorama mucho más amplio».

«Puerto Rico ya se enfrenta a la pobreza, la recuperación tras los desastres, la escasez de asistencia sanitaria y la inestabilidad económica», añadió. «Cuando la discriminación se suma a estas realidades, las desigualdades existentes se agravan aún más. La salud mental empeora. Las familias se ven desplazadas. Las comunidades se vuelven más vulnerables».

Vázquez-Rivera subrayó además que «estas cuestiones están interrelacionadas, y nuestra respuesta también debe estarlo». Asimismo, instó al movimiento por los derechos LGBTQ a hacer más por apoyar —y financiar— las iniciativas de defensa de los derechos en Puerto Rico.

«En última instancia, no se trata de conceder derechos especiales», afirmó Vázquez-Rivera. «Se trata de garantizar que los más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico tengan las mismas oportunidades de llevar una vida sana, segura y digna que cualquier otro estadounidense».

El Gobierno puertorriqueño no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com