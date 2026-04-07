Embracing Our Differences conecta a las comunidades de San Petersburgo y Sarasota

“La canción más hermosa.” (Foto cortesía de Embracing Our Differences)

Desde 2004, cuando la organización sin fines de lucro lanzó su exposición anual de arte en Sarasota, Embracing Our Differences celebra la individualidad y la inclusión. Más de 5.2 millones de personas la han visitado desde entonces.

La exposición se presenta en Bayfront Park, Sarasota, hasta el 19 de abril, con una muestra simultánea en Poynter Park, San Petersburgo, hasta el 12 de abril. La inauguración en San Petersburgo celebró la conexión, la creatividad y la compasión, según compartió Sarah Wertheimer, presidenta y directora ejecutiva de Embracing Our Differences.

«Esta exposición nos recuerda que el arte tiene el poder de unir a las personas de maneras que transmiten esperanza y una profunda humanidad», dijo antes de la inauguración. «En un mundo que a veces se siente dividido, estar juntos y compartir estas historias es más importante que nunca».

La exposición, seleccionada por un jurado, presenta 50 obras de arte de gran formato junto con citas que invitan a la reflexión. Las obras se combinan para «una profunda comprensión tanto del medio como del mensaje». La prosa y las obras de arte son evaluadas a ciegas por comités de voluntarios independientes con antelación.

La exposición de este año recibió cerca de 15.000 trabajos de 125 países y 48 estados, con más del 60% de las obras presentadas por estudiantes de 574 escuelas de todo el mundo. Se otorgan premios a la “Mejor Obra de la Exposición” (categoría Adulto) y a la “Mejor Obra de la Exposición” (categoría Estudiante), mientras que el público asistente decide el premio del público. Los adultos reciben 2.000 dólares, mientras que los estudiantes reciben la misma cantidad para compartir con los programas de arte o escritura de sus escuelas.

El premio a la Mejor Obra de Arte (categoría Adulto) fue otorgado a Eda Uzunoğlu, de Estambul, por “El Poder del Amor”. La obra “representa dos manos que forman un corazón radiante, simbolizando la capacidad del amor para iluminar y unir nuestra humanidad compartida”.

“La imagen sugiere que, incluso en tiempos difíciles, el amor tiene el poder de iluminar, sanar y revelar todo el espectro de nuestra humanidad compartida”, explica Embracing Our Differences. El premio a la obra estudiantil fue otorgado a “Equal Booths”, de Siwon Jung. Este estudiante de undécimo grado asiste al Seoul Scholars International Art & Design en Seúl, República de Corea.

Su obra “representa a una diversa fila de votantes entrando en cabinas de votación idénticas para resaltar la profunda igualdad del acto democrático”.

“En esta reflexiva acuarela, solo se ven las mitades inferiores de los votantes: una persona con bastón, alguien en silla de ruedas, un profesional, un padre o madre, una persona con tacones; mientras que la palabra ‘VOTE’, repetida en colores cambiantes, los une”, señala Embracing

Our Differences. “Al centrarse en las siluetas en lugar de los rostros, Jung captura ese raro momento democrático en el que las diferencias desaparecen y todos se encuentran en igualdad de condiciones”.

La obra se incluyó en las visitas guiadas de la exposición centradas en la comunidad LGBTQ+ este mes, dirigidas por Nathan Bruemmer, enlace LGBTQ+ de San Petersburgo. Destacaron una selección de obras que exploran la identidad, la expresión de género, la pertenencia, la igualdad, el amor, la familia y la lucha contra la discriminación.

“En Embracing Our Differences, nuestras visitas guiadas van más allá de la simple contemplación de arte; se trata de crear un espacio para el diálogo”, afirma Patrick Arthur Jackson, vicepresidente de Aprendizaje y Participación.

“Incluir una visita guiada con temática LGBTQ+ esta temporada nos permitió destacar intencionalmente obras que exploran la identidad, la pertenencia, el amor y el valor necesario para vivir con autenticidad”, continúa. “Estas piezas invitan a los visitantes a reflexionar sobre cómo nuestras diferencias nos definen y cómo la empatía puede profundizarse al escuchar historias distintas a las nuestras.

Esperamos que la exposición sea una oportunidad para que algunos se vean reflejados en las obras de arte y que, para otros, abra la puerta a una mayor comprensión”.

También se incluyó en la visita guiada “Both and Neither” de Kimberley Hnanguie, una estudiante de 11.º grado de Kirguistán. “Tie Together with a Smile” de Mikaela Li, estudiante de décimo grado de California; “True American” de Yolanda Hoskey de Nueva York;

“Our Bones Carry Our Differences” de Larissa Lauret de Francia; “Like Sardines” de Sara Salazar de Tennessee; “The Most Beautiful Song” de Maytegpon Kapao de Tailandia; “Misfit” de Lucas Chung, estudiante de undécimo grado de Nueva York; y “Same __, Different Colors”. La obra de Zdravko Barisic, que presenta inodoros de colores del arcoíris, es de Serbia.

Bruemmer se mostró agradecido de dirigir la gira LGBTQ+, especialmente ahora que las conversaciones sobre inclusión, diversidad y equidad se vuelven cada vez más complejas en Florida. La legislatura estatal aprobó su proyecto de ley “Antidiversidad en el Gobierno Local”.

“Oportunidades como la gira “Embracing Our Differences” con temática LGBTQ+ son más importantes que nunca”, explica Bruemmer. “Considero esta exposición un espacio poderoso y centrado en la comunidad, donde convergen la visibilidad, la narración de historias y el respeto. A través del arte público, y como parte de un concurso internacional que reúne diversas perspectivas de todo el mundo, se nos recuerda que la pertenencia no es una tendencia política, sino un valor humano compartido.”

También se han anunciado los premios de prosa de este año. La polaca Yuliya Mitskevich ganó en la categoría de adultos con su obra «La bondad es el lenguaje que todos entendemos, incluso cuando nuestras historias están escritas en alfabetos diferentes».

La obra ganadora, presentada por estudiantes, fue de Ingrid Cushman, alumna de décimo grado de la escuela Pine View en Osprey. «Afilar el lápiz de otra persona no hará que el tuyo sea más afilado», reza la cita ganadora.

Si bien la exposición es fundamental para el trabajo de la organización sin fines de lucro, las iniciativas educativas también desempeñan un papel vital para Embracing Our Differences. La programación incluye talleres y retiros para educadores locales, transporte gratuito en autobús para que estudiantes y profesores visiten espacios culturales y programas de guías estudiantiles en escuelas secundarias. Más de 694.000 estudiantes han participado desde 2004.

«Estos programas son la esencia de nuestra misión», afirma Wertheimer. Cuando estudiantes y profesores participan en estas lecciones —ya sea en Sarasota, St. Pete o al otro lado del mundo— practican la empatía, el respeto y la curiosidad. Cuando los estudiantes aprenden a pensar con compasión, no solo se transforman las aulas, sino también las comunidades.

La exposición de este año busca lograr lo mismo. Los amantes del arte pueden visitar el Bayfront Park de Sarasota todos los días de 7:00 a 23:00 y el Poynter Park de St. Petersburg todos los días desde 30 minutos antes del amanecer hasta las 23:00. La entrada es gratuita.

La exposición «Abrazando Nuestras Diferencias 2026» estará abierta hasta el 12 de abril en el Poynter Park, ubicado en la esquina de la 3.ª Calle Sur y la 9.ª Avenida Sur en St. Petersburg, y hasta el 19 de abril en el Bayfront Park, ubicado en 5 Bayfront Dr. en Sarasota. Para obtener más información, visite EmbracingOurDifferences.com.

Esta historia fue traducida del inglés por Watermark Out News mediante una herramienta de traducción. Por favor, informe cualquier error a Editor@WatermarkOutNews.com.

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