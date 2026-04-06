Parlamento de Bielorrusia aprueba ley contra derechos LGBTQ+

(Washington Blade photo by Ernesto Valle)

TALLINN, Estonia (AP) | El Parlamento de Bielorrusia aprobó el jueves una ley para introducir castigos para las personas que promuevan causas LGBTQ+, en un eco de las restricciones instauradas en la vecina aliada Rusia.

La cámara alta dio la aprobación final a la legislación tras su aprobación el mes pasado por la cámara baja, y ahora pasa al presidente autoritario Alexander Lukashenko para su firma antes de convertirse en ley.

Bajo la ley, la “propaganda de relaciones homosexuales, cambio de género, negativa a tener hijos y pedofilia” es castigada con multas, trabajos comunitarios y arresto de 15 días.

Bielorrusia despenalizó la homosexualidad en 1994 tras el colapso de la Unión Soviética, pero no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y carece de protección para los derechos LGBTQ+. Lukashenko, que ha gobernado la nación de 9,5 millones con mano de hierro durante más de tres décadas, se ha burlado públicamente de la homosexualidad.

Bielorrusia ha sido sancionada repetidamente por países occidentales —tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú use su territorio para la invasión de Ucrania.

Los grupos LGBTQ+ en Bielorrusia han sido clausurados y las fuerzas de seguridad han realizado redadas con regularidad en clubes nocturnos para atacar fiestas privadas de homosexuales. Defensores de derechos han señalado que la principal agencia de seguridad del país, que aún conserva su nombre de la era soviética, KGB, ha chantajeado a integrantes de la comunidad LGBTQ+ para obligarlos a cooperar.

“Las personas LGBTQ+ ya enfrentaban golpizas, detenciones, persecución y burlas incluso antes de la aprobación de la ley, pero ahora los organismos de seguridad han recibido bases legales para las represiones”, declaró Alisa Sarmant, jefa de TG House, un grupo bielorruso que impulsa los derechos de las personas transgénero.

El grupo ha documentado lo que asegura que son al menos 12 casos de persecución de personas LGBTQ+ en Bielorrusia en los últimos tres meses, incluida una redada policial en un club nocturno de Minsk el mes pasado durante una fiesta privada de homosexuales.

Sarmant indicó que la legislación ha incrementado los temores entre las personas transgénero de que se les pueda negar el permiso para comprar legalmente los medicamentos necesarios. TG House asegura que ya ha recibido cientos de solicitudes de personas LGBTQ+ para recibir asistencia psicológica y ayuda para trasladarse al extranjero.

“Las autoridades bielorrusas han metido en el mismo saco a gays, lesbianas, personas transgénero y pedófilos, creando motivos adicionales para el rechazo social y la estigmatización”, manifestó Sarmant. “Bielorrusia está copiando la triste experiencia de Rusia, creando condiciones insoportables para las personas LGBT+”.

Rusia también ha adoptado leyes represivas contra los derechos LGBTQ+. En Rusia están prohibidos el cambio de género en documentos oficiales, la atención de afirmación de género y cualquier representación pública de personas gays o transgénero. El movimiento LGBTQ+ también ha sido calificado de extremista y sus integrantes pueden enfrentar hasta seis años de prisión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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