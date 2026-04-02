Orlando avanza con el monumento permanente a Pulse

La discoteca Pulse fue demolida en tan solo dos horas el 18 de marzo, una tarea que había durado casi una década.

Los equipos de construcción demolieron la discoteca esa mañana para dar paso a un monumento permanente, un proceso que comenzó con la retirada del letrero.

El 10 de marzo, el equipo retiró primero los paneles blancos que rodeaban la base del letrero. Estabilizaron la estructura, ya que el letrero debía desmontarse y asegurarse meticulosamente antes de su retirada.

Al día siguiente, 11 de marzo, la parte superior del letrero se aseguró con correas que atravesaban su interior. El equipo trabajó con lentitud y cuidado para asegurarla. La parte superior se enganchó a una grúa y se trasladó a una plataforma. El equipo tardó 30 minutos en bajar el letrero.

Durante el proceso, el cristal acrílico blanco del letrero se desplazó y golpeó lo que parecían ser bombillas, ya que se oyeron sonidos de cristales rotos. Watermark Out News contactó a Andrea Otero, gerente de información pública de la ciudad, para confirmar lo sucedido con el vidrio acrílico.

“El letrero en sí no se rompió”, dijo Otero en un correo electrónico. “Los remaches que sujetaban el acrílico se soltaron”.

La parte superior del letrero, que contiene el logotipo, se retiró para su conservación. El letrero se trasladó a un almacén con temperatura controlada y los funcionarios de la ciudad de Orlando afirman que se conservará y se incorporará al diseño final del monumento conmemorativo.

El monumento conmemorativo permanente está planeado para el antiguo emplazamiento de la discoteca en 1912 S. Orange Ave, donde 49 personas murieron y 53 resultaron heridas en lo que entonces fue el tiroteo masivo más mortífero del país.

El monumento se retrasó tras años de incertidumbre y la fundación y disolución de la Fundación onePULSE, creada a finales de 2016 por Barbara Poma, propietaria de la discoteca Pulse. Ella, su esposo Rosario Poma y el empresario

Michael Panaggio eran los propietarios anteriores del inmueble, y Barbara era la directora ejecutiva de la fundación. Durante años, la fundación contó con una junta directiva compuesta por 27 personas, pero los críticos señalaron que no había sobrevivientes ni familiares de las víctimas entre sus miembros. También destacaron que la fundación no hizo pública la transferencia de propiedad del inmueble.

El proyecto original, presentado en 2019 por la Fundación onePULSE, contemplaba un museo y un monumento conmemorativo permanente con un costo de 45 millones de dólares. Esta estimación finalmente ascendió a 100 millones de dólares.

Cuando la fundación se disolvió discretamente a finales de 2023, se rompió la confianza de muchos miembros de la comunidad, en particular de los sobrevivientes y sus familias.

La ciudad finalmente adquirió la propiedad de Pulse el año pasado por 2 millones de dólares, así como una propiedad vecina por 1 millón de dólares.

Si bien la finalización está programada para septiembre de 2027, los miembros de la comunidad consideran que los sobrevivientes y sus familias deberían tener mayor participación en la decisión sobre el monumento conmemorativo permanente, y no la ciudad.

James Houchin, un activista, opina que 10 años es demasiado tiempo para un monumento conmemorativo permanente. Cada día, dibuja con tiza los colores del arcoíris en el paso de peatones cerca de Pulse, ya que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) retiró el paso de peatones original el 21 de agosto. El paso de peatones se instaló en West Esther St., cerca de South Orange Ave., tras la tragedia.

Su retirada se produjo después de que el FDOT emitiera un memorando sobre la inconsistencia en la señalización vial. Esta directiva estatal se ha utilizado para sancionar los pasos de peatones inclusivos y los murales callejeros en toda Florida, y fue una respuesta a una iniciativa de seguridad del gobierno de Trump.

Antes de la retirada de la señal y la demolición de la estructura, Houchin visitaba el paso de peatones para dibujar con tiza, incluso en plena noche. En los días previos a la retirada y demolición, salía después de medianoche o a las 4 de la mañana, y afirma que dedicar tiempo a volver a pintar los colores demuestra al estado que la comunidad sigue luchando, sin importar lo que retiren.

Fue arrestado en noviembre por dibujar con tiza en el paso de peatones y se le imputó un cargo por interferir con un dispositivo de control de tráfico o una señal de ferrocarril. La Patrulla de Carreteras de Florida afirmó que el acto causó daños por valor de 1000 dólares al paso de peatones, pero los cargos se redujeron a vandalismo, un delito menor de segundo grado.

En cuanto al monumento, cree que hay personas que deben rendir cuentas por la pérdida económica. Dice que fue difícil presenciar la retirada y demolición del letrero, ya que Pulse afectó a muchos miembros de la comunidad. Cuando veía el letrero de Pulse, dice, era un símbolo de esperanza y amor.

“Recaudaron decenas de millones de dólares con promesas de un monumento que nunca se construyó”, comenta Houchin. “Afortunadamente, la ciudad ha intervenido y está avanzando con decisión en la construcción del monumento. Sin embargo, creo que la ciudad debe dar más voz a las familias, a los sobrevivientes y a las personas directamente afectadas para que puedan opinar sobre cómo debería ser el monumento”.

Afirma que existen preocupaciones sobre el aspecto del monumento y califica los diseños actuales como una “atracción turística”. Los bocetos están sujetos a cambios, ya que los funcionarios y diseñadores del monumento solo han alcanzado el 30% de la finalización al 5 de marzo.

Houchin indica que los diseños aún se consideran ideas, ya que la ciudad celebrará una reunión en mayo para revisar el 60% del proyecto.

En la reunión del Ayuntamiento, los bocetos mostraron el diseño conceptual elaborado por la junta asesora en 2024; sin embargo, se realizaron cambios, como la reducción a la mitad del número original de columnas que sostienen la estructura arqueada. Un sendero elíptico rodea el espacio, y los diseñadores afirmaron que esta modificación se ajusta mejor al tamaño del terreno.

La modificación también permite disponer de más espacio, ya que habrá rincones para la reflexión y el duelo. Las columnas representan a las víctimas; cada una llevará el nombre de una víctima y posiblemente exhibirá la bandera de cada nacionalidad.

Al hablar del monumento, Dan-Michael Trbovich, director del proyecto de la firma Borrelli and Partners, se emocionó al afirmar que este monumento tiene el poder de sanar y que se trata de una participación activa.

“Esta tragedia se llevó más que vidas”, dijo Trbovich entre lágrimas. “Afectó profundamente a quienes sobrevivieron. Queríamos brindarles a las personas la oportunidad de conectar, de sentarse, de reflexionar con sus seres queridos fallecidos… y, en cierta medida, sanar, perdonar y seguir adelante, porque la vida continúa, pero creo que quienes perecieron anhelan ser recordados”.

El grupo de diseño trabajó anteriormente en el monumento nacional del 11 de septiembre. La empresa constructora Gomez Construction Company de Winter Park también forma parte del proyecto.

En la zona de reunión privada, se ubicarán cápsulas conmemorativas, una por cada una de las 49 vidas perdidas en 2016. Los planos mostraban un estanque reflectante con un diseño de ondas de arcoíris en el centro, junto a la “elipse angelical”. En el lado norte, una cascada de agua exhibirá los nombres de cada víctima junto con la frase “Para todos aquellos que solo querían bailar” en inglés y español.

El monumento también incluirá un centro de visitantes de 325 metros cuadrados y exhibirá objetos relacionados con la discoteca. Los diseñadores mencionaron la idea de plantar un “árbol de los sobrevivientes” en el lugar, posiblemente un olivo, que simboliza la paz y la unidad a lo largo de la historia.

El elemento principal de la Plaza Memorial será la silueta del edificio Pulse. Los diseñadores explicaron que el centro era la ubicación original de la pista de baile de la discoteca Pulse, y que parte de ella se utilizará.

“Vamos a retirar una sección del piso de la discoteca Pulse y colocarla en dirección al estanque reflectante, de modo que haya una conexión entre el piso de la discoteca Pulse y ese estanque donde se representa el baile”, dijeron.

El proyecto, con un presupuesto de entre 12 y 13 millones de dólares, está financiado por la ciudad, el condado, el estado y donantes privados.

Houchin quiere que se escuche a las familias de las víctimas, a los sobrevivientes y a las personas directamente afectadas por Pulse, especialmente por parte de la ciudad.

“Creo que parte del proceso de sanación consiste en escuchar lo que la comunidad quiere ver, lo que las familias quieren ver, porque al final, es lo que los sobrevivientes y las familias desean”, dice Houchin. “Ellos son quienes deben tener la última palabra en esto, no la ciudad”.

Durante la sección de comentarios públicos de la reunión de diseño del 30%, las dos personas que intervinieron criticaron el diseño y el largo proceso que condujo al monumento. Christine Hanavan, residente de Winter Springs, afirmó que la ciudad ignoró a las víctimas y a sus familias que no estaban de acuerdo con los planes del monumento. Expresó su preocupación, calificando el monumento de insensible.

“Me preocupa especialmente el piso de madera y las baldosas del patio exterior que figuran en la supuesta lista de objetos, y que vayan a usar la pista de baile, sin permiso, como parte del estanque reflectante. Decenas de personas murieron en esos pisos, otra persona murió en ese patio”, declaró. “Todo esto es absolutamente abominable. Demuestra una total falta de empatía y consideración hacia los sobrevivientes y las víctimas.

“Las 49 personas asesinadas merecen un monumento respetuoso, digno y pacífico, controlado por sus familias, no por la ciudad de Orlando”, continuó. “El Monumento Pulse no debería ser un proyecto ostentoso, un destino turístico llamativo ni un capricho”.

Kassanndra Santiago, candidata a la Comisión de Suelo y Agua del Condado de Orange, Distrito 3, estuvo presente durante la retirada del letrero de Pulse. Desea que las víctimas y sus familias también sean el centro de atención. Señala que la comunidad se muestra indiferente ante el cronograma del homenaje y no quiere que haya más demoras.

“Creo que debemos tener presente que la conversación no debe terminar solo porque quiten el letrero, solo porque derriben el edificio”, comparte Santiago. “Necesitamos seguir hablando del tema. Necesitamos seguir priorizando a las víctimas y también debemos seguir exigiendo responsabilidades a todos y cada uno de los que retrasaron el proceso de este monumento”.

Santiago se emocionó al recordar su tiempo en Pulse y la cronología del monumento. Solía ​​ir a Pulse con su amiga Zafia Gómez, quien también estuvo presente durante la remoción del letrero.

“No puedo creer que hayan pasado 10 años y por fin estoy al otro lado de la calle viendo una grúa”, dijo Santiago entre lágrimas. “Este es un club hermoso; es un espacio hermoso. Llega con 10 años de retraso, pero me alegra que esté sucediendo”.

Gómez es la gerente de servicios LGBT en el Centro Comunitario Hope y dice que quería ver la remoción porque quería ver los primeros pasos hacia un monumento permanente. Ella desea que el monumento sea un espacio que honre debidamente a las víctimas.

“Realmente espero que, como comunidad, podamos unirnos en torno a la verdad y trabajar juntos para crear más espacios donde las honremos con dignidad, y no solo por conveniencia, porque es lo que debemos hacer”, explica Gómez.

El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, y la comisionada de la ciudad, Patty Sheehan, estuvieron presentes durante la remoción del letrero y la demolición.

Dyer habló con los medios durante la demolición y le dijo a Watermark Out News que se siente optimista con respecto al cronograma del monumento permanente.

“Alcanzamos el 30% del diseño justo cuando lo habíamos previsto”, señala Dyer. “Terminaremos el diseño a finales del verano o principios del otoño, y luego comenzaremos la construcción. Tengo mucha confianza en el cronograma de construcción”.

Afirma que no se trata de recordar el pasado, sino de avanzar hacia el futuro para crear un monumento permanente. Señala que cada persona se encuentra en una etapa diferente de su proceso de sanación tras la tragedia de Pulse.

Cuando se le preguntó sobre la responsabilidad del antiguo propietario, Dyer dijo que no tenía “ningún comentario al respecto”.

Sheehan calificó la demolición de agridulce, y añadió que se siente bien al poder seguir adelante. Quería que el edificio fuera demolido porque sentía que era como una “herida abierta”.

“Espero que la demolición de este edificio y la construcción de este monumento nos lleven a un punto en el que seamos Orlando United, donde la gente… comprenda que se trata de honrar a los 49 fallecidos y de seguir ayudando a quienes se han visto profundamente afectados emocionalmente”, compartió Sheehan. “Esos jóvenes que sobrevivieron vieron cosas que los hombres que van a la guerra no ven”.

También estuvo presente durante la retirada del letrero y la demolición Nancy Rosado, miembro del comité del Monumento a Pulse. Tras el tiroteo masivo en Pulse, Rosado, sargento retirada de la policía de Nueva York y trabajadora social, brindó servicios a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas.

Rosado realizaba terapias grupales con las madres de las víctimas mientras trabajaba con UCF Restores. Las sesiones, que incluían a una terapeuta hispana, se llevaron a cabo en una iglesia. Ella comenta que los grupos de apoyo fueron muy significativos, ya que ayudaron a las madres a sobrellevar su duelo. El objetivo es seguir adelante, afirma.

Participó en el Comité Asesor del Memorial Pulse, creado por la ciudad de Orlando en junio de 2024 para desarrollar el diseño conceptual. Dice que cuando supo que había sido seleccionada para el comité, supo que quería que el componente cultural y lingüístico fuera lo más preciso posible.

Esto se debe a que la discoteca LGBTQ+ estaba celebrando la Noche Latina cuando ocurrió el tiroteo, y más del 90% de las víctimas eran hispanas o latinas.

Rosado explica que el comité llegó a un acuerdo sobre las decisiones relativas al memorial y, aunque habrá más novedades, no quiere que exista una brecha entre la comunidad LGBTQ+ y la comunidad hispana y latina.

“Nos reunimos como comité; no puedo decir que todos estuviéramos completamente de acuerdo, pero todos llegamos a un entendimiento sobre esta próxima etapa”, comparte Rosado. “El diseño y todo lo demás es un gran honor tanto para la comunidad LGBTQ+ como para la hispana”.

Aunque se está avanzando hacia un monumento permanente, Rosado reconoce que el lugar donde antes se ubicaba Pulse, un solar vacío, puede resultar emotivo para la comunidad. Lo describe como arrancar una tirita o reabrir una herida.

“Resuena en mucha gente porque aquí venían a ser ellos mismos, a relajarse, a sentirse seguros”, explica. “Resonará; dolerá. Es como tocar una herida o quitar un poco la costra. Pero con heridas así, muchas veces quitas la costra, pero ya no sangras como antes. En otras palabras, emocionalmente, esto… va a doler un poco”.

Aunque la construcción está programada para comenzar este otoño, la comunidad aún puede rendir homenaje en el lugar, ya que Houchin afirma que siempre habrá tiza disponible. Explica que es importante mantener el espacio como un monumento conmemorativo activo y que continuará dibujando con tiza el paso de peatones a diario.

«Aunque el letrero y el edificio ya no estén, sigue siendo un lugar de recuerdo», comparte Houchin.

Para más información y actualizaciones, visite PulseOrlando.org.

Esta historia fue traducida del inglés por Watermark Out News mediante una herramienta de traducción. Por favor, informe cualquier error a Editor@WatermarkOutNews.com.

Sign up for the Watermark Out News eNewsletter and follow us for more:

BlueSky | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok | Threads | YouTube