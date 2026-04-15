Senegal dicta su primera condena bajo ley que endurece castigo por actos homosexuales

(Imagen de xileodesigns/Bigstock)

DAKAR, Senegal (AP) | Un tribunal en Senegal ha dictado la primera condena en virtud de una nueva ley que endurece el castigo por la homosexualidad.

Un tribunal del suburbio de Dakar, Pikine-Guédiawaye, condenó el viernes a un obrero de 24 años a seis años de prisión y le impuso una multa de 2 millones de francos CFA (3.300 dólares) por “actos contra natura e indecencia pública”. Fue detenido a principios de este mes.

Senegal, una nación mayoritariamente musulmana, es el país africano más reciente en imponer sanciones más severas contra la comunidad LGBTQ+. La ley eleva las penas de prisión a entre cinco y 10 años.

La ley también castiga lo que denomina la “promoción” o la “financiación” de la homosexualidad, algo que se considera un intento de reprimir a los grupos que apoyan a las minorías sexuales y de género.

La investigadora de Human Rights Watch Larissa Kojoué declaró a The Associated Press el lunes que la ley ha creado un clima de “miedo constante” y que las detenciones se han vuelto más agresivas “porque ahora cuentan con el respaldo del aparato estatal”.

Más de 30 de los 54 países de África penalizan los actos homosexuales. En Somalia, Uganda y Mauritania, el delito puede conllevar la pena de muerte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Sign up for the Watermark Out News eNewsletter and follow us for more:

BlueSky | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok | Threads | YouTube